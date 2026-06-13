Kanada-Joker Larin: Mit einem Treffer Rekordtorschütze

Kanada feiert den historischen ersten WM-Punkt in der Geschichte - und mit ihm Torschütze Cyle Larin.

Der Joker traf zum Auftakt der Heim-WM gegen Bosnien-Herzegowina nur 120 Sekunden nach seiner Einwechslung. Larin ist damit mit dem aktuell verletzten Alphonso Davies nun Kanadas WM-Rekordtorschütze. Beide haben einen Treffer.

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste >>>

"Für mich war das etwas ganz Besonderes. Ich war bereit, ins Spiel zu kommen und der Mannschaft zu helfen. Ich war überzeugt, dass die Tore kommen würden. Ich treffe, wenn Kanada mich braucht – das war schon immer so", sagt Larin.

"Guter Punkt" für Bosnien-Herzegowina

Larin, gerade zwei Minuten am Platz, glich mit einem abgefälschten Schuss aus der Drehung zum 1:1 aus (78.). Die agileren Kanadier drängten daraufhin auf den Sieg.

Bosnien, das im WM-Playoff Italien eliminiert hatte, brachte das Remis jedoch über die Ziellinie, auch weil Larin den "lucky punch" verpasste (96.).

"Wenn man führt und zehn Minuten vor Schluss ein Tor bekommt, dann bedauert man das natürlich. Aber wir müssen realistisch bleiben, das 1:1 ist für beide Seiten verdient. Für uns ist es ein guter Punkt für die weitere Gruppenphase", lautet das Fazit von Gäste-Trainer Sergej Barbarez.

Larin: "Müssen weiterhin an unsere Grenzen gehen"

Kanada blieb in seinem sechsten WM-Spiel gegen einen europäischen Gegner erstmals unbesiegt.

"Mit unserer ersten Halbzeit bin ich enttäuscht. Wir haben nicht aggressiv genug gespielt. In der Pause haben wir darüber gesprochen, und vom ersten Moment der zweiten Halbzeit an war eine ganz andere Energie auf dem Platz zu spüren. Dennoch müssen wir sicherstellen, dass wir aus diesem Spiel die richtigen Lehren ziehen", sagt Kanadas Teamchef Jesse Marsch. "Wir werden weiter hart arbeiten und weiter angreifen."

Auch Torschütze Larin mahnt: "Jetzt müssen wir konzentriert bleiben. Wir spielen zu Hause und müssen weiterhin an unsere Grenzen gehen."

Tabelle & Spielplan Gruppe B >>>

Larins Tor 120 Sekunden nach seiner Einwechslung im VIDEO: