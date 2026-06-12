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WM-Programm, 13. Juni: USA und die Schweiz starten in die WM

Gastgeber USA trifft auf Paraguay. Die Schweiz bekommt es mit Katar zu tun. Die Spiele am 13. Juni im Überblick:

WM-Programm, 13. Juni: USA und die Schweiz starten in die WM Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!

Am Samstag (MEZ) starten Gastgeber USA und die Schweiz in die WM.

Programm, 13. Juni (MEZ):

3:00 Uhr: USA - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

  • Die USA konnten zuletzt 2014 ihr Auftaktspiel bei einer WM gewinnen.

21:00 Uhr: Katar - Schweiz (LIVE-Ticker >>>)

  • Katar wartet noch auf den ersten Punktgewinn bei einer Fußball-WM.

  • Die Schweiz hat seit 1966 kein Auftaktspiel bei einer WM mehr verloren.

Programm, 14. Juni (MEZ):

00:00 Uhr: Brasilien - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

  • Das Duell gilt als eines der attraktivsten Gruppenspiele der ersten WM-Tage

  • Der Ausgang könnte bereits richtungsweisend für den Kampf um Platz 1 in der Gruppe C sein.

03:00 Uhr: Haiti - Schottland (LIVE-Ticker >>>)

  • Haiti bestreitet erst seine zweite WM-Endrunde nach 1974. Schottland ist erstmals seit der WM 1998 wieder bei einer WM dabei.

  • Haiti und Schottland treffen erstmals überhaupt aufeinander.

06:00 Uhr: Australien - Türkei (LIVE-Ticker >>>)

  • Die Türkei kehrt erstmals seit der WM 2002 auf die Weltbühne zurück. Damals erreichte sie sensationell den dritten Platz.

  • Australien erreichte bei der WM 2022 das Achtelfinale und zählt zu den konstantesten Teilnehmern aus Asien.

19:00 Uhr: Deutschland - Curacao (LIVE-Ticker >>>)

  • Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe und will nach den Vorrunden-Aus 2018 und 2022 wieder ein erfolgreiches WM-Turnier spielen.

  • Curaçao feiert bei der WM 2026 seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.

22:00 Uhr: Niederlande - Japan (LIVE-Ticker >>>)

  • Die Niederlande gehören zu den traditionsreichsten WM-Nationen und standen bereits dreimal im WM-Finale (1974, 1978, 2010).

  • Japan nimmt zum achten Mal in Folge an einer WM teil und qualifizierte sich als erstes Team außerhalb der Gastgeberländer für die WM 2026.

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