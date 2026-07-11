WM-Update: Spanien kämpft sich gegen Belgien weiter

Die WM 2026 geht in die heiße Phase – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

Lamine Yamal liefert nach den Halbfinaleinzug eine Kampansage Richtung Frankreich

Matchwinner Merino wird hingegen zum Wiederholungstäter>>>

Unai Simón muss erstmals hinter sich greifen

Der Keeper der Spanier hat dennoch einen Rekord sicher>>>

Morddrohungen gegen Nationalspieler

Campaz kehrt nicht in die kolumbianische Heimat zurück>>>

Zweitältester Trainer dieser WM tritt zurück

Er führte Südafrika zu einem historischen Erfolg>>>

Kuriose Ehre für WM-Helden

Tierart wurde nach Kult-Keeper benannt>>>

Ex-Salzburg Kicker Sadio Mané tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Der 34-Jährige bestritt insgesamt 130 Spiele für den Senegal>>>

Haaland-Song stürmt die Charts

Das steckt hinter dem neuen Hit>>>

England bangt um Schlüsselspieler

Der Mann von Arsenal könnte das Viertelfinal-Duell gegen Norwegen verpassen>>>