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WM-Update: Spanien kämpft sich gegen Belgien weiter

Die "Furia Roja" gewinnt erneut durch einen späten Treffer. England könnte hingegen auf einen Schlüsselspieler verzichten müssen. Das WM-Update:

WM-Update: Spanien kämpft sich gegen Belgien weiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 geht in die heiße Phase – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

  • Lamine Yamal liefert nach den Halbfinaleinzug eine Kampansage Richtung Frankreich

Matchwinner Merino wird hingegen zum Wiederholungstäter>>>

  • Unai Simón muss erstmals hinter sich greifen

Der Keeper der Spanier hat dennoch einen Rekord sicher>>>

  • Morddrohungen gegen Nationalspieler

Campaz kehrt nicht in die kolumbianische Heimat zurück>>>

  • Zweitältester Trainer dieser WM tritt zurück

Er führte Südafrika zu einem historischen Erfolg>>>

  • Kuriose Ehre für WM-Helden

Tierart wurde nach Kult-Keeper benannt>>>

  • Ex-Salzburg Kicker Sadio Mané tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Der 34-Jährige bestritt insgesamt 130 Spiele für den Senegal>>>

  • Haaland-Song stürmt die Charts

Das steckt hinter dem neuen Hit>>>

  • England bangt um Schlüsselspieler

Der Mann von Arsenal könnte das Viertelfinal-Duell gegen Norwegen verpassen>>>

Die Highlights aller Spiele im VIDEO:

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