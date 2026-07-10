-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
NEWS
Rekord ausgebaut, aber: Unai Simón doch noch bezwungen
Spaniens Keeper kassierte gegen Belgien den ersten Gegentreffer des Turniers, einen Rekord konnte er dennoch ausbauen.
Er kann doch noch bezwungen werden!
Unai Simón kassiert bei der WM 2026 im Viertelfinale gegen Belgien den ersten Gegentreffer des Turniers - Charles De Ketelaere bezwingt ihn in Minute 41 zum 1:1-Ausgleich. Es ist zugleich ein historischer Gegentreffer!
649 Minuten blieb der Keeper von Athletic Bilbao im Spanien-Tor bei einer WM ohne Gegentreffer - das ist Rekord. Den bisherigen Bestwert hatte Italiens Keeper Walter Zenga im Jahr 1990 aufgestellt, er kassierte 517 Minuten lang kein Tor.
Ob Belgiens Treffer Konsequenzen haben wird, wird sich zeigen. Zur Halbzeit steht es 1:1, die Partie gibt es im LIVE-Ticker>>>.