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Rekord ausgebaut, aber: Unai Simón doch noch bezwungen

Spaniens Keeper kassierte gegen Belgien den ersten Gegentreffer des Turniers, einen Rekord konnte er dennoch ausbauen.

Rekord ausgebaut, aber: Unai Simón doch noch bezwungen Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Er kann doch noch bezwungen werden!

Unai Simón kassiert bei der WM 2026 im Viertelfinale gegen Belgien den ersten Gegentreffer des Turniers - Charles De Ketelaere bezwingt ihn in Minute 41 zum 1:1-Ausgleich. Es ist zugleich ein historischer Gegentreffer!

649 Minuten blieb der Keeper von Athletic Bilbao im Spanien-Tor bei einer WM ohne Gegentreffer - das ist Rekord. Den bisherigen Bestwert hatte Italiens Keeper Walter Zenga im Jahr 1990 aufgestellt, er kassierte 517 Minuten lang kein Tor.

Ob Belgiens Treffer Konsequenzen haben wird, wird sich zeigen. Zur Halbzeit steht es 1:1, die Partie gibt es im LIVE-Ticker>>>.

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