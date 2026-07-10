Wer folgt Frankreich ins Halbfinale der WM 2026? Die Antwort liefert das Top-Duell zwischen Spanien und Belgien - ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Um den Europameister biegen zu können, müssen die "Roten Teufel" eine imposante Torsperre der Iberer beenden. 609 Minuten ist Torhüter Unai Simon bei Weltmeisterschaften schon ungeschlagen - ein Rekordlauf.

Dank fünf Zu-Null-Partien ist Spaniens Geizen um Tore bisher kein großes Thema. Nur im Sechzehntelfinale gegen Österreich (3:0) und davor gegen Saudi-Arabien (4:0) hat die "Roja" mehr als ein Tor erzielt.

Spanien - Belgien im LIVE-Ticker: