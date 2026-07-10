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Nach WM-Aus: Nächster Nationaltrainer tritt zurück

Nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale ließ der Belgier seine Zukunft zunächst offen. Nun hat er eine Entscheidung getroffen.

Nach WM-Aus: Nächster Nationaltrainer tritt zurück Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Südafrika schrieb bei der WM 2026 Geschichte und erreichte erstmals überhaupt die K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

Im Sechzehntelfinale war gegen Kanada zwar Endstation, dennoch durfte die Mannschaft auf ein historisch erfolgreiches Turnier zurückblicken.

Großen Anteil daran hatte Nationaltrainer Hugo Broos – der nun von seinem Posten zurückgetreten ist. Das bestätigte ein Vertreter des südafrikanischen Fußballverbands der Nachrichtenagentur "AFP". Kurz nach dem WM-Aus hatte Broos seine Zukunft noch offen gelassen.

Ganz vom südafrikanischen Fußball verabschieden will er sich allerdings nicht. Eine Tätigkeit in anderer Funktion beim Verband gilt als möglich.

"Ich stehe immer zur Verfügung, wenn Menschen einen Rat brauchen", so der 74-Jährige.

Ex-Nationaltrainer als Nachfolger gehandelt

Als möglicher Nachfolger wird Ex-Nationaltrainer Pitso Mosimane gehandelt, der Südafrika schon 2010 als damaliger Co-Trainer nach der WM im eigenen Land übernommen hatte.

Zuletzt war der 61-Jährige im Iran tätig und betreute dort den Erstligisten Esteghlal FC.

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