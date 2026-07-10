Senegal-Kapitän Sadio Mane tritt aus Nationalteam zurück

Sadio Mane ist aus der Nationalmannschaft des Senegal zurückgetreten.

Der 34-Jährige bestätigte sein Karriereende nach dem dramatischen Ausscheiden bei der WM 2026 gegen Belgien offiziell in einer Mitteilung.

Der ehemalige Salzburg-Star führte die "Löwen von Teranga" zuletzt als Kapitän auf das Feld und absolvierte insgesamt 130 Länderspiele für den Senegal, in denen er 54 Tore beisteuerte. Mit dem Gewinn des Afrika-Cups 2022 führte er Senegal zum größten Erfolg der Fußballgeschichte des Landes.

Der Angreifer, der 2019 und 2022 zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt wurde, verabschiedet sich damit als einer der größten Spieler der senegalesischen Fußballgeschichte.

"Nun ist die Zeit gekommen, ein Kapitel abzuschließen. Aufgrund meines Alters und der Anforderungen des Spitzensports gebe ich hiermit offiziell meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt", erklärte Mane in einer Mitteilung seinen Abschied.

Spielt derzeit in Saudi-Arabien

Auf Klubebene bleibt der Offensivspieler, der unter anderem für den FC Liverpool und den FC Bayern auf dem Platz stand, dem Fußball aber weiterhin erhalten.

Der 34-Jährige steht derzeit beim saudi-arabischen Spitzenklub Al-Nassr unter Vertrag und spielt dort an der Seite von Cristiano Ronaldo.