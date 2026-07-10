Neuauflage von Rap-Song: "Haaland-Remix" stürmt die Charts

Norwegen und Erling Haaland spielen bei der WM 2026 groß auf.

Der Stürmer von Manchester City glänzte zuletzt im Achtelfinale gegen Brasilien mit einem Doppelpack und schoss die Seleção aus dem Turnier. Nun geht es im Viertelfinale gegen England (Samstag ab 23 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Doch nun sorgen nicht nur Haalands Tore, sondern auch seine musikalischen Fähigkeiten für Aufsehen.

Kygo veröffentlichte "Haaland-Remix"

Der bekannte norwegische DJ und Musikproduzent Kygo veröffentlichte in den sozialen Medien einen Remix eines zehn Jahre alten Rap-Songs, den Haaland mit seinen damaligen Teamkollegen Erik Botheim und Erik Tobias Sandberg selbst aufgenommen hatte.

Wie Kygo auf Instagram erklärte, entstand der Song "Kygo Jo" bereits 2016. Der 34-Jährige überarbeitete den Track und kündigte an, den Remix zu veröffentlichen, sollte Haaland im WM-Achtelfinale gegen Brasilien treffen. Der Norweger hielt Wort – und Kygo ebenfalls.

Nach Haalands Treffer folgte nun die musikalische Neuauflage, die in Norwegen für Begeisterung sorgt – und derzeit Platz eins der heimischen Charts belegt.

Die Neuauflage des Haaland-Songs: