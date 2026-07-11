Endstand
2:11:1 , 1:0
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Fabian Ruiz
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Mikel Merino
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VIDEO: Spanien profitiert von Tormann-Patzer
Belgien hält so gut dagegen wie noch kein Gegner, Verletzungs-Rückschläge werden aber zum Sargnagel. Highlights:
Spanien wird sich mit Frankreich um den Einzug ins WM-Finale matchen.
Die "Furia Roja" kommt gegen Belgien zu einem 2:1-Sieg. Wie schon gegen Portugal ist es Mikel Merino, der in der Schlussphase zuschlägt und dabei von einen Patzer von Courtois-Ersatzmann Senne Lammens profitiert (Zum Spielbericht>>>).
Auf der Gegenseite muss Unai Simón zum ersten Mal überhaupt in diesem Turnier hinter sich greifen, hat aber dennoch einen WM-Rekord inne>>>.