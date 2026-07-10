Wieder Merino! Spanien besiegt Belgien und steht im WM-Halbfinale

Europameister Spanien steht als zweite Mannschaft im WM-Halbfinale.

Die "Furia Roja" besiegt Belgien in einer sehr engen Partie mit 2:1. Die Entscheidung fällt dabei erst sehr spät - und wie schon gegen Portugal ist Mikel Merino der entscheidende Mann.

Die erste Chance hat Spanien in der 10. Minute. Nach einem Freistoß bekommt Fabian im Strafraum den Ball, er legt ab zu Rodri, doch der Abschluss des Spanien-Kapitäns wird gerade noch geblockt.

Fabian staubt ab

Kurz vor der Trinkpause hat Lamine Yamal die bis dahin beste Möglichkeit, doch der 18-Jährige schießt knapp am Tor von Thibaut Courtois vorbei.

In der 30. Minute spielt Yamal einen starken Pass in den Lauf von Pedro Porro, der legt ab zu Dani Olmo. Der Zehner der Spanier zieht im Strafraum ab, doch der Schuss kann gerade noch geblockt werden. Allerdings springt die Kugel genau vor die Füße von Fabian, der zur Führung der Spanier einschiebt.

Ausgleich aus dem Nichts

Der Treffer gibt den Spaniern Aufschwung, doch Yamal scheitert zweimal knapp und so trifft Belgien gleich mit dem ersten Angriff.

Eine Flanke von rechts landet bei Charles De Ketelaere, der sich im Kopfball-Duell gegen Pau Cubarsi durchsetzt und zum überraschenden Ausgleich einnetzt (41.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs bleibt das Bild dasselbe. Spanien dominiert das Spiel und kommt vor allem über Lamine Yamal immer wieder zu Angriffen, die jedoch nicht zwingend genug zu Ende gespielt werden.

Joker Merino schlägt wieder zu

In der Mitte der zweiten Halbzeit kommt es für Belgien dann ganz bitter. Courtois, belgischer WM-Rekordspieler, muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn rückt Ersatzkeeper Senne Lammens ins Tor.

Als bereits alles auf eine Verlängerung hindeutet, nimmt sich Cubarsi ein Herz und zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss geht zwar genau auf Lammens, doch der kann nur nach vorne abprallen lassen. Der kurz zuvor eingewechselte Mikel Merino rauscht herbei und schiebt zum 2:1 ein (88.).

Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft Spanien am Dienstag (21:00 Uhr im Live-Ticker>>>) auf Frankreich.