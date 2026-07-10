England bangt vor WM-Viertelfinale um Schlüsselspieler

Vor dem WM-Viertelfinale gegen Norwegen (Samstag, ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gibt es bei England Sorgen um Mittelfeldstar Declan Rice.

Der 27-jährige Profi des FC Arsenal hat sich einen Infekt eingefangen und fehlte deshalb bereits bei zwei Trainingseinheiten in Folge. Zusätzlich plagen ihn Beschwerden an der hinteren Oberschenkelmuskulatur sowie im unteren Rücken.

Um eine Ansteckung innerhalb der Mannschaft zu verhindern, wurde Rice vorsorglich vom restlichen Team isoliert.

Nach Informationen aus dem Umfeld der Nationalmannschaft gehen die Verantwortlichen jedoch davon aus, dass der Infekt mittlerweile unter Kontrolle ist und ein Einsatz im Viertelfinale weiterhin möglich bleibt. Die Entscheidung soll aber wohl recht kurzfristig fallen.

Quansah und Henderson fehlen

Schon fix ist, dass Thomas Tuchel in der Runde der letzten acht auf den verletzten Routinier Jordan Henderson und Innenverteidiger Jarell Quansah verzichten muss.

Letzterer hatte im Achtelfinale gegen Mexiko einen Platzverweis für ein grobes Foulspiel gesehen und wurde für zwei Spiele gesperrt (Mehr Infos>>>).