Kuriose Ehre für WM-Helden: Neue Tierart nach Torhüter benannt

Die starken Leistungen von Kap-Verde-Torhüter Vozinha bei der WM 2026 haben dem 40-Jährigen nun eine besondere Würdigung eingebracht.

Der WM-Shootingstar wurde zum Namensgeber einer neu entdeckten Meeresschnecken-Art.

Der spanische Meeresbiologe Jesús Ortea benannte die bislang unbekannte Art in seinem wissenschaftlichen Werk "Historias de la Bioadversidad" auf den Namen Aldisa vozinhai – zu Deutsch etwa "Vozinhas Meeresschnecke".

Die nur rund vier Millimeter große, rötlich gefärbte Nacktschnecke wurde bei Forschungsarbeiten in der Karibik vor Havanna (Kuba) und der Insel Guadeloupe entdeckt.

Ehrung für starke WM-Auftritte

Ortea erklärte, die Namensgebung sei zugleich ein Dankeschön an die Menschen Kap Verdes. Der Forscher wurde dort bereits 2023 für seine Verdienste um die Erforschung der Meeresbiodiversität mit der Umweltverdienstmedaille ausgezeichnet.

Den Ausschlag für die besondere Ehrung gaben auch Vozinhas Auftritte bei der WM. Der Routinier glänzte bereits beim überraschenden 0:0 gegen Europameister Spanien, als er mit sieben Paraden zum Mann des Spiels gewählt wurde.

Auch im weiteren Turnierverlauf überzeugte der Schlussmann, hielt unter anderem gegen Saudi-Arabien erneut die Null und zeigte beim dramatischen 2:3 nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Argentinien nochmals sieben starke Paraden. Nun winkt ihm sogar ein Transfer zu Messi-Klub Inter Miami (Mehr Infos>>>).

Vozinha steht seit WM 2026 im Rampenlicht

Der 91-fache Nationalspieler schrieb zudem Geschichte: Mit 40 Jahren und 12 Tagen war Vozinha der älteste Spieler, der jemals bei einem WM-Debüt seines Landes zum Einsatz kam.

Seine Leistungen sorgten auch abseits des Platzes für enorme Aufmerksamkeit – die Zahl seiner Instagram-Follower stieg während des Turniers von rund 50.000 auf mehr als 28 Millionen.

Für den spanischen Biologen ist es übrigens nicht die erste Hommage an einen Fußballer. Bereits 2019 benannte Ortea eine neu entdeckte Meeresschnecken-Art nach dem ehemaligen Real-Madrid- und Costa-Rica-Torhüter Keylor Navas.