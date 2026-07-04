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WM-Update: Argentinien zittert lange, Klopp zum DFB?

Der amtierende Weltmeister wird von Kap Verde stark gefordert. Jürgen Klopp bestätigt Gespräche mit dem DFB. Das WM-Update:

WM-Update: Argentinien zittert lange, Klopp zum DFB? Foto: © IMAGO / Brazil Photo Press
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Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

  • Kap Verde verpasst die große Sensation und muss sich dem amtierenden Weltmeister nach heroischem Kampf erst in der Verlängerung beugen.

Kap Verde: So nah dran an der WM-Sensation >>>

  • Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem deutschen Fußball-Bund über Aufgabe als neuer Bundestrainer bestätigt. Verhandlungen laufen.

Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Sehr reizvolle Aufgabe" >>>

  • Kolumbien komplettiert das WM-Achtelfinale mit einem 1:0-Erfolg über Ghana und trifft nun auf die Schweiz.

Trotz Chancenwucher! Kolumbien steht im Achtelfinale >>>

  • Lionel Messi erzielte in seinem 30. WM-Spiel bereits sein 20. WM-Tor und baut seinen Vorsprung auf Kylian Mbappe damit wieder aus.

20 Tore, 30 Spiele! Messi bricht zwei Schallmauern >>>

  • David Alaba hat sich nach dem WM-Aus gegen Spanien auf Instagram mit einem Statement zu Wort gemeldet. Dabei spricht der ÖFB-Kapitän unter anderem von großem Stolz.

"Bin stolz auf uns" - Alaba meldet sich nach WM-Aus >>>

  • Das Achtelfinale der Fußball-WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England soll entgegen vorheriger Gerüchte wie ursprünglich geplant angepfiffen werden.

Mexiko gegen England wird offenbar nicht verlegt >>>

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