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Highlights: Klaut VAR Kroatien reguläres Ausgleichstor gegen Portugal?FIFA WM 2026
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Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
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Am Stammtisch bei Andy Ogris: Fritz StuchlikStammtisch
WM-Update: Argentinien zittert lange, Klopp zum DFB?
Der amtierende Weltmeister wird von Kap Verde stark gefordert. Jürgen Klopp bestätigt Gespräche mit dem DFB. Das WM-Update:
Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:
Kap Verde verpasst die große Sensation und muss sich dem amtierenden Weltmeister nach heroischem Kampf erst in der Verlängerung beugen.
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Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem deutschen Fußball-Bund über Aufgabe als neuer Bundestrainer bestätigt. Verhandlungen laufen.
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Kolumbien komplettiert das WM-Achtelfinale mit einem 1:0-Erfolg über Ghana und trifft nun auf die Schweiz.
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Lionel Messi erzielte in seinem 30. WM-Spiel bereits sein 20. WM-Tor und baut seinen Vorsprung auf Kylian Mbappe damit wieder aus.
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David Alaba hat sich nach dem WM-Aus gegen Spanien auf Instagram mit einem Statement zu Wort gemeldet. Dabei spricht der ÖFB-Kapitän unter anderem von großem Stolz.
"Bin stolz auf uns" - Alaba meldet sich nach WM-Aus >>>
Das Achtelfinale der Fußball-WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England soll entgegen vorheriger Gerüchte wie ursprünglich geplant angepfiffen werden.