WM-Update: Argentinien zittert lange, Klopp zum DFB?

Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

Kap Verde verpasst die große Sensation und muss sich dem amtierenden Weltmeister nach heroischem Kampf erst in der Verlängerung beugen.

Kap Verde: So nah dran an der WM-Sensation >>>

Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem deutschen Fußball-Bund über Aufgabe als neuer Bundestrainer bestätigt. Verhandlungen laufen.

Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Sehr reizvolle Aufgabe" >>>

Kolumbien komplettiert das WM-Achtelfinale mit einem 1:0-Erfolg über Ghana und trifft nun auf die Schweiz.

Trotz Chancenwucher! Kolumbien steht im Achtelfinale >>>

Lionel Messi erzielte in seinem 30. WM-Spiel bereits sein 20. WM-Tor und baut seinen Vorsprung auf Kylian Mbappe damit wieder aus.

20 Tore, 30 Spiele! Messi bricht zwei Schallmauern >>>

David Alaba hat sich nach dem WM-Aus gegen Spanien auf Instagram mit einem Statement zu Wort gemeldet. Dabei spricht der ÖFB-Kapitän unter anderem von großem Stolz.

"Bin stolz auf uns" - Alaba meldet sich nach WM-Aus >>>

Das Achtelfinale der Fußball-WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England soll entgegen vorheriger Gerüchte wie ursprünglich geplant angepfiffen werden.

Mexiko gegen England wird offenbar nicht verlegt >>>