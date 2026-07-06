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Salah vor Duell mit Messi: "Einer der besten Tage meines Lebens"

Der ägyptische "König" blickt bereits voller Vorfreude auf das Duell mit dem amtierenden Weltmeister.

Salah vor Duell mit Messi: "Einer der besten Tage meines Lebens" Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © APA
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Die erfolgreichsten Nationalteams Südamerikas und Afrikas kämpfen am Dienstag in Atlanta (18 Uhr/live ORF 1 und im LAOLA1-Ticker) um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Titelverteidiger Argentinien trifft als 16-facher Copa-America-Sieger auf den siebenmaligen Afrika-Cup-Gewinner Ägypten.

Im Mittelpunkt steht dabei auch das Duell zweier Altstars: Lionel Messi und Mohamed Salah stehen sich im Nationaldress erstmals und wohl auch zum letzten Mal gegenüber.

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Schwierigkeiten gegen Kap Verde

Mit drei Siegen ist Argentinien ohne Probleme durch die Gruppenphase spaziert und hat dabei auch Österreich 2:0 besiegt.

Im Sechzehntelfinale gegen Neuling Kap Verde musste die "Albiceleste" aber überraschend Überstunden machen. Erst ein spätes Eigentor bewahrte die Argentinier vor einer der größten Blamagen der WM-Geschichte.

"Wir konnten sie nicht gut unter Druck setzen. Unsere Mannschaftsteile standen etwas zu weit auseinander", analysierte Messi die ungewohnt fehlerhafte Vorstellung. Dies müsse im Duell mit Ägypten deutlich besser laufen.

Weltmeister vor Ägypten gewarnt

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Lionel Messi ist mit sieben Toren aktuell der beste Torschütze der WM
Foto: ©IMAGO / EPA

Mittelfeldmotor Leandro Paredes erwartet gegen die Afrikaner erneut eine enge Partie: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir befinden uns im Spitzenfußball und alle Nationalteams sind sehr gut und körperlich stark."

Und Ex-Teamkollege Sergio Agüero warnte: "Ägypten ist körperlich sehr stark und verfügt in der Offensive über noch mehr Qualität als Kap Verde."

Erkennbar ist: Die Argentinier spielen nicht mit der Intensität der Franzosen. Sie sind auch kein "fehlerfreies Uhrwerk", wie ÖFB-Trainer Ralf Rangnick den Europameister Spanien huldvoll nannte.

Aber sie haben eben Messi. Sieben der bisher elf Turniertore erzielte der argentinische Kapitän selbst und unterstrich damit seine enorme Bedeutung für den Titelverteidiger.

"Wir genießen jeden Tag, an dem wir mit ihm zusammenspielen", sagte Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul über den achtfachen Weltfußballer.

Ägyptischer "König" adelt Messi

Ägypten sorgte seinerseits mit dem erstmaligen Einzug ins WM-Achtelfinale für Jubelstürme in der Heimat. Nach einem 1:1 nach Verlängerung gegen Australien setzten sich die Nordafrikaner im Elfmeterschießen mit 4:2 durch und schrieben Fußballgeschichte.

"Es ist einer der besten Tage meines Lebens", sagte Salah nach dem historischen Erfolg. Auf die Frage, welchen der vielen Superstars er für seinen "letzten Tanz" bei einer WM auserwählen würde, antwortete der als ägyptischer "König" gefeierte Fußballstar ohne Zögern: "Messi."

Auf Pflichtspielebene treffen Südamerikas und Afrikas erfolgreichste Teams erstmals aufeinander. Ein Testspiel im Jahr 2008 gewann die "Albiceleste" mit 2:0. Auf den Sieger des ersten WM-Duells wartet im Viertelfinale die Schweiz oder Kolumbien.

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