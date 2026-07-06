Salah vor Duell mit Messi: "Einer der besten Tage meines Lebens"

Die erfolgreichsten Nationalteams Südamerikas und Afrikas kämpfen am Dienstag in Atlanta (18 Uhr/live ORF 1 und im LAOLA1-Ticker) um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Titelverteidiger Argentinien trifft als 16-facher Copa-America-Sieger auf den siebenmaligen Afrika-Cup-Gewinner Ägypten.

Im Mittelpunkt steht dabei auch das Duell zweier Altstars: Lionel Messi und Mohamed Salah stehen sich im Nationaldress erstmals und wohl auch zum letzten Mal gegenüber.

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Schwierigkeiten gegen Kap Verde

Mit drei Siegen ist Argentinien ohne Probleme durch die Gruppenphase spaziert und hat dabei auch Österreich 2:0 besiegt.

Im Sechzehntelfinale gegen Neuling Kap Verde musste die "Albiceleste" aber überraschend Überstunden machen. Erst ein spätes Eigentor bewahrte die Argentinier vor einer der größten Blamagen der WM-Geschichte.

"Wir konnten sie nicht gut unter Druck setzen. Unsere Mannschaftsteile standen etwas zu weit auseinander", analysierte Messi die ungewohnt fehlerhafte Vorstellung. Dies müsse im Duell mit Ägypten deutlich besser laufen.