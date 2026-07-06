Salah vor Duell mit Messi: "Einer der besten Tage meines Lebens"

Weltmeister vor Ägypten gewarnt
Mittelfeldmotor Leandro Paredes erwartet gegen die Afrikaner erneut eine enge Partie: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir befinden uns im Spitzenfußball und alle Nationalteams sind sehr gut und körperlich stark."
Und Ex-Teamkollege Sergio Agüero warnte: "Ägypten ist körperlich sehr stark und verfügt in der Offensive über noch mehr Qualität als Kap Verde."
Erkennbar ist: Die Argentinier spielen nicht mit der Intensität der Franzosen. Sie sind auch kein "fehlerfreies Uhrwerk", wie ÖFB-Trainer Ralf Rangnick den Europameister Spanien huldvoll nannte.
Aber sie haben eben Messi. Sieben der bisher elf Turniertore erzielte der argentinische Kapitän selbst und unterstrich damit seine enorme Bedeutung für den Titelverteidiger.
"Wir genießen jeden Tag, an dem wir mit ihm zusammenspielen", sagte Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul über den achtfachen Weltfußballer.
Ägyptischer "König" adelt Messi
Ägypten sorgte seinerseits mit dem erstmaligen Einzug ins WM-Achtelfinale für Jubelstürme in der Heimat. Nach einem 1:1 nach Verlängerung gegen Australien setzten sich die Nordafrikaner im Elfmeterschießen mit 4:2 durch und schrieben Fußballgeschichte.
"Es ist einer der besten Tage meines Lebens", sagte Salah nach dem historischen Erfolg. Auf die Frage, welchen der vielen Superstars er für seinen "letzten Tanz" bei einer WM auserwählen würde, antwortete der als ägyptischer "König" gefeierte Fußballstar ohne Zögern: "Messi."
Auf Pflichtspielebene treffen Südamerikas und Afrikas erfolgreichste Teams erstmals aufeinander. Ein Testspiel im Jahr 2008 gewann die "Albiceleste" mit 2:0. Auf den Sieger des ersten WM-Duells wartet im Viertelfinale die Schweiz oder Kolumbien.
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