Wie mit Lionel Scaloni der Erfolg von Argentinien zurückkehrte

Wenn im Fußball von Argentinien die Rede ist, denkt jeder an Lionel Messi.

Viel weniger präsent ist sein Namensvetter und Coach der Weltmeister-Auswahl. Lionel Scaloni hat im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Kap Verde (3:2 n.V.) sein 100. Spiel als Cheftrainer der "Albiceleste" bestritten.

Ein Mal Weltmeister, zwei Mal Copa America

Gegen Ägypten folgt nun Nummer 101, Ziel ist 104 am 19. Juli in East Rutherford. Sollte in Nordamerika der nächste Coup gelingen, stünde der 48-Jährige vor großen Trainer-Legenden.

Scaloni würde dann seine Landsleute Cesar Luis Menotti (Weltmeister-Trainer 1978) oder Carlos Bilardo (Weltmeister-Trainer 1986) in den Schatten stellen.

Dabei hatte der Argentinier 2018 ohne jegliche Meriten den Trainerjob nach der WM in Russland, bei der Messi und Co. im Achtelfinale an Frankreich gescheitert waren, übernommen. Ein WM-Titel und zwei Copa-America-Triumphe stehen nun auf seiner Visitenkarte.