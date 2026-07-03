Unwetter angekündigt: Wird Mexiko gegen England vorverlegt?

Ein vorhergesagtes Unwetter mit starken Regenfällen könnte für eine zeitliche Verschiebung des WM-Achtelfinalspiels zwischen Mexiko und England sorgen.

Die Begegnung in Mexiko-Stadt ist derzeit für Montag, 2:00 Uhr MESZ angesagt. Medienberichten aus beiden Ländern zufolge überlegt die FIFA aktuell, die Anstoßzeit auf Sonntag, 20:00 Uhr MESZ vorzuverlegen.

Demnach soll das Unwetter eine Stunde vor dem aktuell geplanten Anpfiff in der mexikanischen Hauptstadt ankommen und könnte bis zu zwei Stunden anhalten.

Bereits Mexikos Sechzehntelfinal-Partie gegen Ecuador (2:0) konnte wegen eines Unwetters über dem Aztekenstadion erst mit einstündiger Verspätung gestartet werden.

Eine finale Entscheidung wurde noch nicht getroffen, soll demnächst aber folgen.