Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Sehr reizvolle Aufgabe"

Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund über das Bundestrainer-Amt bestätigt.

"Julian ist zurückgetreten und der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen", sagte Klopp in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV.

Er sprach von keiner einfachen Situation. "Ich arbeite sehr gerne für Red Bull, habe ein Team, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite und habe in den letzten zwei Jahren viele Menschen kennengelernt. Sowas gibt man nicht gerne auf, zumindest ich nicht."

Auf der anderen Seite erwarte ihn eine "sehr reizvolle und wichtige Aufgabe". Es müssten intensive Gespräche geführt werden, "weil natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen."

Gespräche mit Mintzlaff folgen

Gleichzeitig betonte der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Coach, dass es mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull noch Dinge zu klären gebe.

"Natürlich habe ich Interesse, aber Oliver Mintzlaff ist mein erster Ansprechpartner. Red Bull muss der Sache zustimmen - und ich glaube, sie werden auch zustimmen." Auch weil Mintzlaff der deutsche Fußball am Herzen liege. Die Gespräche müssten trotzdem erst geführt werden.

Sein Vertrag als Head of Global Soccer bei Red Bull läuft noch bis 2029. "Ich halte Verträge gerne ein", betonte Klopp, "aber ich habe Interesse an Gesprächen." Ihm sei wichtig, dass Red Bull "sauber aus der Nummer" rauskomme. "Es ist nicht so einfach, da auszusteigen."

Zeitpunkt "nicht perfekt"

Schon in der Vergangenheit wurde der 59-Jährige mehrfach als Bundestrainer gehandelt. Auch jetzt sei der Zeitpunkt "nicht perfekt. Trotzdem ist es besser als es jemals war. Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also ich bin bereit", sagte Klopp.

Laut Klopp steht der deutsche Fußball "am Wendepunkt": "Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind."

Favorit auf Nagelsmann-Nachfolge

Julian Nagelsmann war wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

"Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", hieß es Freitag tagsüber in einer DFB-Mitteilung.

Der 59-jährige Klopp ist seit Jänner 2025 als Head of Global Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Davor war Klopp als Trainer sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.