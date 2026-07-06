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WM-Programm, 7. Juli: Was passiert im "Skandalspiel" Belgien-USA?

Die Aufhebung der Rotsperre für das Achtelfinal-Duell gegen Belgien sorgt im Vorfeld für Trubel. Spielt Folarin Balogun am Dienstag gegen Belgien? WM-Programm:

WM-Programm, 7. Juli: Was passiert im "Skandalspiel" Belgien-USA? Foto: © IMAGO / EPA
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Die Achtelfinals der FIFA WM 2026 sind im vollen Gange, werden aber von einem Thema überschattet.

Derzeit erhitzt die Causa Folarin Balogun die Gemüter in der Fußball-Szene, der US-Stürmer darf trotz einer Rotsperre im Sechzehntelfinale am Dienstag gegen Belgien spielen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 7. Juli:

Programm, 7. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

  • Eigentlich hätte der wertvollste US-Kicker im Achtelfinale mit einer Rotsperre gefehlt - doch die FIFA hob die Sperre 31 Stunden vor dem Spiel und mehrere Tage nach dem Sechzehntelfinale völlig überraschend auf. Laut Berichten hatte auch Donald Trump seine Finger im Spiel.

  • Bei einem erneuten Weiterkommen würden die USA das beste WM-Ergebnis seit der ersten Endrunde 1930 einstellen, 2002 standen die US-Boys ebenso im Viertelfinale. Belgien war hingegen schon zwei Mal im Halbfinale (zuletzt 2018).

  • Belgien gewann fünf seiner letzten sieben K.-o.-Spiele bei Weltmeisterschaften. Wenn die Europäer diese Bilanz noch weiter ausbauen wollen, muss vor allem einer weiter liefern: Leandro Trossard. Der Flügelspieler kreierte aus dem Spiel die meisten Chancen bei dieser WM (16) - nur Messi übertrifft Trossard in der Turnier-Historie mit 17 Chancen 2022.

18:00 Uhr: Argentinien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

  • In Atlanta trifft der Titelverteidiger Argentinien auf Ägypten, das zuvor gegen Australien (4:2 i.E.) erstmals ein WM-K.o.-Spiel gewann.

  • Duell der Extreme: WM-Toptorschütze Lionel Messi (7 Tore 2026 bzw. 20 insgesamt) trifft auf Hany, der mit zwei Eigentoren bei dieser WM einen unrühmlichen Rekord aufstellte.

  • Außerdem stehen sich Mohamed Salah und Messi erstmals auf Nationalteam-Ebene gegenüber - und wohl auch zum letzten Mal. Salah wünschte sich für seinen "Last Dance" bereits im Vorfeld Messi als Gegner.

22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien (LIVE-Ticker >>>)

  • Es könnte das ausgeglichenste Duell im Achtelfinale werden. Das gibt auch die Weltrangliste her: Schweiz ist 15., Kolumbien Elfter.

  • Die Kolumbianer treffen erst zum vierten Mal in der Geschichte auf die Schweiz, zuletzt begegneten sie sich im März 2007 (3:1 für Kolumbien). Das letzte und einzige Pflichtspiel fand bei der WM 1994 in den USA statt.

  • Das Schweizer Nationalteam verbesserte sich bei dieser WM stetig: Auf das enttäuschende 1:1 gegen Katar folgen zwei Siege in der Gruppe gegen Bosnien-Herzegowina und Kanada. Im Achtelfinale setzte man sich souverän gegen Algerien durch.

  • Kolumbien hat zwar etwas Probleme in der Chancenverwertung, geht aber ebenso unbesiegt und mit einem Remis (0:0 gegen Portugal) ins Achtelfinale.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

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