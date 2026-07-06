WM-Programm, 7. Juli: Was passiert im "Skandalspiel" Belgien-USA?

Die Achtelfinals der FIFA WM 2026 sind im vollen Gange, werden aber von einem Thema überschattet.

Derzeit erhitzt die Causa Folarin Balogun die Gemüter in der Fußball-Szene, der US-Stürmer darf trotz einer Rotsperre im Sechzehntelfinale am Dienstag gegen Belgien spielen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 7. Juli:

Programm, 7. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

Eigentlich hätte der wertvollste US-Kicker im Achtelfinale mit einer Rotsperre gefehlt - doch die FIFA hob die Sperre 31 Stunden vor dem Spiel und mehrere Tage nach dem Sechzehntelfinale völlig überraschend auf. Laut Berichten hatte auch Donald Trump seine Finger im Spiel.

Bei einem erneuten Weiterkommen würden die USA das beste WM-Ergebnis seit der ersten Endrunde 1930 einstellen, 2002 standen die US-Boys ebenso im Viertelfinale. Belgien war hingegen schon zwei Mal im Halbfinale (zuletzt 2018).

Belgien gewann fünf seiner letzten sieben K.-o.-Spiele bei Weltmeisterschaften. Wenn die Europäer diese Bilanz noch weiter ausbauen wollen, muss vor allem einer weiter liefern: Leandro Trossard. Der Flügelspieler kreierte aus dem Spiel die meisten Chancen bei dieser WM (16) - nur Messi übertrifft Trossard in der Turnier-Historie mit 17 Chancen 2022.

18:00 Uhr: Argentinien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

In Atlanta trifft der Titelverteidiger Argentinien auf Ägypten, das zuvor gegen Australien (4:2 i.E.) erstmals ein WM-K.o.-Spiel gewann.

Duell der Extreme: WM-Toptorschütze Lionel Messi (7 Tore 2026 bzw. 20 insgesamt) trifft auf Hany, der mit zwei Eigentoren bei dieser WM einen unrühmlichen Rekord aufstellte.

Außerdem stehen sich Mohamed Salah und Messi erstmals auf Nationalteam-Ebene gegenüber - und wohl auch zum letzten Mal. Salah wünschte sich für seinen "Last Dance" bereits im Vorfeld Messi als Gegner.

22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien (LIVE-Ticker >>>)

Es könnte das ausgeglichenste Duell im Achtelfinale werden. Das gibt auch die Weltrangliste her: Schweiz ist 15., Kolumbien Elfter.

Die Kolumbianer treffen erst zum vierten Mal in der Geschichte auf die Schweiz, zuletzt begegneten sie sich im März 2007 (3:1 für Kolumbien). Das letzte und einzige Pflichtspiel fand bei der WM 1994 in den USA statt.

Das Schweizer Nationalteam verbesserte sich bei dieser WM stetig: Auf das enttäuschende 1:1 gegen Katar folgen zwei Siege in der Gruppe gegen Bosnien-Herzegowina und Kanada. Im Achtelfinale setzte man sich souverän gegen Algerien durch.

Kolumbien hat zwar etwas Probleme in der Chancenverwertung, geht aber ebenso unbesiegt und mit einem Remis (0:0 gegen Portugal) ins Achtelfinale.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>