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Scaloni vermeldet: Lionel Messi ist fit fürs WM-Achtelfinale

Der Superstar hatte nach der Verlängerung gegen Kap Verde leichte Probleme.

Scaloni vermeldet: Lionel Messi ist fit fürs WM-Achtelfinale Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © APA
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Lionel Messi wird trotz der Strapazen der Achtelfinal-Verlängerung in Argentiniens Startelf gegen Ägypten stehen. Das bestätigte Trainer Lionel Scaloni vor dem WM-Viertelfinale gegen die Afrikaner in Atlanta am Dienstag (18 Uhr im LIVE-Ticker).

"Ihm geht es gut, obwohl er 120 Minuten im Alter von 39 Jahren gespielt hat. Er wird wieder spielen", sagte Scaloni. In der Runde der letzten 16 hatte sich der Titelverteidiger mit viel Mühe mit 3:2 gegen Neuling und Außenseiter Kap Verde durchgesetzt.

In Ägypten wartet nun der nächste afrikanische Gegner, der mit seinem Star Mohamed Salah kommt. "Sie haben einen ganz anderen Spielstil. Sie machen es sehr schwer für den Gegner. Wir müssen die Konter, die wir gegen Kap Verde zugelassen haben, unbedingt vermeiden", sagte Scaloni. "Und wir freuen uns auf Salah. Das wird ein gutes Spiel."

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