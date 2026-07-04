Trotz Chancenwucher! Kolumbien steht im Achtelfinale

Kolumbien steht im Achtelfinale der FIFA-WM 2026. Die Südamerikaner setzen sich im letzten Sechzehntelfinale souverän mit 1:0 gegen Ghana durch und buchen damit das letzte verbleibende Achtelfinalticket.

Für Ghana endet hingegen ein überraschender WM-Lauf. Die "Black Stars" verpassen ihren ersten Sieg in einem WM-K.o.-Spiel seit dem historischen Viertelfinaleinzug 2010. Besonders bitter ist das Aus für Trainerfuchs Carlos Queiroz, der zwischen 2019 und 2020 noch Kolumbiens Nationalteam betreute und nun ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber den Kürzeren zieht.

Arias bringt den Favoriten in Front

Ghana beginnt zwar mutig und setzt bereits nach wenigen Sekunden durch Thomas Partey mit einem Distanzschuss ein erstes Ausrufezeichen, doch danach übernimmt Kolumbien zunehmend die Kontrolle.

Nach einer starken Kombination fällt schließlich die verdiente Führung. Daniel Munoz schickt Luis Suarez auf die Reise, dessen scharfe Hereingabe zwar zunächst an Luis Diaz vorbeirauscht, im Rückraum steht jedoch Jhon Arias goldrichtig und schiebt in der 14. Minute gegen die Laufrichtung von Lawrence Ati Zigi zum 1:0 ein.

Der Torschütze hat Glück, überhaupt noch auf dem Platz zu stehen. Nur zwei Minuten zuvor sieht Arias nach einem harten Einsteigen gegen Inaki Williams lediglich die Gelbe Karte.

Ati Zigi verhindert höheren Rückstand

Kolumbien bleibt die klar bessere Mannschaft und erspielt sich bis zur Pause zahlreiche weitere Möglichkeiten. Luis Diaz scheitert zunächst mit einem Distanzschuss an Ati Zigi (20.), ehe der Bayern-Star nach einer glücklichen Ballmitnahme den Ball knapp am linken Pfosten vorbeischiebt (39.).

Auch Luis Suarez vergibt per Kopf (42.), während Ghana offensiv kaum Akzente setzen kann. Die beste Gelegenheit der Afrikaner vereitelt Daniel Munoz mit einer starken Grätsche gegen Antoine Semenyo (44.).

Kurz vor der Pause verhindert Ati Zigi mit einer Glanzparade gegen Johan Mojica sogar noch das längst fällige 2:0 (45.+1).

Diaz verzweifelt an Ati Zigi

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Bild unverändert. Der zur Pause eingewechselte Richard Rios meldet sich sofort mit einem gefährlichen Abschluss an (48.), ehe Gustavo Puerta Ati Zigi mit einem sehenswerten Schlenzer zu einer weiteren Flugparade zwingt (55.).

Nur eine Minute später jubelt Kolumbien bereits über das vermeintliche 2:0, doch Luis Diaz steht bei seinem Treffer knapp im Abseits. Wenig später vergibt der Offensivstar die nächste Großchance völlig frei vor Ati Zigi (58.).

Der ghanaische Schlussmann hält seine Mannschaft mit weiteren Paraden gegen Davinson Sanchez (81.) sowie einem knapp vorbeigehenden Distanzschuss des eingewechselten Juan Quintero (84.) bis zum Schluss im Spiel.

Schweiz wartet im Achtelfinale

Von Ghana kommt über die gesamten 90 Minuten offensiv viel zu wenig, um den Favoriten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Kolumbien bringt den hochverdienten 1:0-Erfolg schließlich souverän über die Zeit, muss sich einzig die mangelhafte Chancenverwertung vorwerfen lassen.

Die "Cafeteros" stehen damit zum vierten Mal in ihrer Geschichte im WM-Achtelfinale. Am Dienstag (22:00 Uhr MESZ) wartet in Vancouver nun das Duell mit der Schweiz um den Einzug ins Viertelfinale.