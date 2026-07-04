"Bin stolz auf uns" - Alaba meldet sich nach WM-Aus

Am Ende des Tages war Spanien dann eine Nummer zu groß für das ÖFB-Team!

Nach vier Spielen und dem Einzug ins Sechzehntelfinale endet die Reise von Österreich bei dieser Weltmeisterschaft. Doch trotz des Ausscheidens überwiegt bei den Spielern auch der Stolz auf deren erste WM-Teilnahme.

Kapitän David Alaba meldete sich nun auf Instagram mit einem langen Statement und spricht dabei auch "von einer großen Ehre, diese Burschen bei dieser Weltmeisterschaft als Kapitän vertreten und unser Team aufs Feld führen zu dürfen. Jeder Tag unserer Reise war etwas Besonderes und hat sich bei mir eingebrannt."

WM-Fazit: Am Ende bleibt Durchschnitt >>>

Großes Lob an die Fans

Der 34-jährige Abwehrspieler stand bei allen vier Spielen auf dem Rasen und bringt es mittlerweile auf 117 Länderspiele für Österreich.

"Und es war mir eine Freude zu sehen, wie groß die Begeisterung bei uns zuhause in Österreich ist. Wir haben sie hier in jeder Minute auf dem Platz gespürt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel uns das bedeutet hat. Es ist einfach schön zu sehen, dass unser Land zusammensteht."

Dennoch ist die "Enttäuschung bei uns allen riesengroß".

Das gesamte Statement von David Alaba im Posting: