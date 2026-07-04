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20 Tore, 30 Spiele! Messi bricht zwei Schallmauern

Lionel Messi trägt sich - mal wieder - in die Geschichtsbücher ein.

20 Tore, 30 Spiele! Messi bricht zwei Schallmauern Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Lionel Messi hat im WM-Sechzehntelfinale gegen Kap Verde zwei Schallmauern durchbrochen.

7.323 Tage nach seinem WM-Debüt für Argentinien steht der 39-Jährige in seinem 30. WM-Spiel am Platz. Mit dem 1:0 in der 29. Spielminute hat der Superstar zudem sein insgesamt 20. WM-Tor erzielt. Messi erreicht beide Marken als erster Fußballer der Geschichte.

Seinen ersten WM-Einsatz und sein erstes WM-Tor hat "La Pulga" bei der WM 2006 beim 6:0-Sieg gegen Serbien-Montenegro verbucht.

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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