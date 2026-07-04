Argentinien Argentinien ARG
Kap Verde Kap Verde CPV
Nach Verläng.
3:2
1:0 , 0:1 , 2:1
  • Deroy Duarte
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Kap Verde: So nah dran an der großen Sensation

Beinahe hätte der Inselstaat aus Westafrika den amtierenden Weltmeister aus dem Turnier geworfen. Am Ende überwiegt aber dennoch der Stolz.

Kap Verde: So nah dran an der großen Sensation Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
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Remis gegen Spanien, Remis gegen Uruguay und Remis gegen Saudi-Arabien!

Kap Verde bekam bei seinem WM-Debüt eine der schwersten Gruppen, am Ende wurde man überraschend Zweiter, begeisterte Fans weltweit und qualifizierte sich sensationell für die K.-o.-Phase.

Im Sechzehntelfinale wurde die Aufgabe nicht leichter, es wartete in Miami niemand Geringerer als der amtierende Weltmeister mit Superstar Lionel Messi.

Stolz überwiegt

Doch anders als wohl von vielen prognostiziert, wurde die Partie keine klare Angelegenheit. Der Inselstaat aus Westafrika lieferte einen heroischen Kampf, brachte die "Albiceleste" zur Verzweiflung und musste sich am Ende erst in der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.

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"Vor allem müssen wir stolz auf das sein, was wir erreicht haben", sagte Coach Bubista. "Diese Weltmeisterschaft ist der verdiente Lohn für unsere Anstrengungen. Sie hat unseren Charakter gezeigt. Es ist schade, dass wir verloren haben, aber es war einfach unglaublich."

Vor 64.478 Zuschauern war Argentinien zwar von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, der tiefe Block von Kap Verde wurde aber ein ums andere Mal zur Endstation für die Offensivbemühungen des Favoriten.

Einen Geniestreich von Lionel Messi konterten die Kapverdier nach Seitenwechsel mit einem schön herausgespielten Treffer und einem strammen Duarte-Abschluss aus spitzem Winkel (59.).

WM-Sensation Vozinha

WM-Sensation Vozinha
Der Keeper brachte die Offensivstars ein ums andere Mal zum Verzweifeln.
Foto: ©IMAGO / ZUMA Press

Danach scheiterten die Offensivstars von Argentinien ein ums andere Mal an Vozinha im Tor von Kap Verde. Der Routinier hat sich bei dieser Weltmeisterschaft zur Weltberühmtheit gemausert, mittlerweile hat der 40-Jährige auf Instagram 19,2 Millionen Follower. Vor dem ersten Spiel waren es noch 50.000.

Mit beherztem Abwehrverhalten ließ Kap Verde dann auch das finale Powerplay des dreifachen Weltmeisters verpuffen und hatte bei einem Handspiel im Strafraum auch etwas Glück.

Und selbst als Lisandro Martinez zu Beginn der Verlängerung infolge eines Corners die vermeintliche Vorentscheidung herbeigeführt hatte, steckte der Underdog nicht auf.

Traumtor in der Verlängerung

Bei einem der kaum mehr stattfindenden Vorstöße von Kap Verde nutzte Sidny Lopes Cabral den Platz perfekt und ließ Goalie Emiliano Martinez mit einem wunderbaren Schlenzer ins rechte, obere Eck keine Chance.

Doch Klasse und Routine setzten sich dank Romero nach einer Messi-Ecke durch. Selbst danach kam Argentinien aber noch ins Schwitzen, Tormann Martinez verhinderte mit einer guten Reaktion den Doppelpack von Lopes Cabral (116.).

Am Ende war man nah an der Sensation dran, die hohe individuelle Qualität des Gegners sorgte dann doch für den Unterschied. Eines steht aber fest: Die Kapverdier werden die Heimreise dennoch als Helden antreten.

Lob für den Auftritt gab es unter anderem auch von Lionel Messi >>>

Die Tore im VIDEO:

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