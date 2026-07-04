Kap Verde: So nah dran an der großen Sensation

WM-Sensation Vozinha
Danach scheiterten die Offensivstars von Argentinien ein ums andere Mal an Vozinha im Tor von Kap Verde. Der Routinier hat sich bei dieser Weltmeisterschaft zur Weltberühmtheit gemausert, mittlerweile hat der 40-Jährige auf Instagram 19,2 Millionen Follower. Vor dem ersten Spiel waren es noch 50.000.
Mit beherztem Abwehrverhalten ließ Kap Verde dann auch das finale Powerplay des dreifachen Weltmeisters verpuffen und hatte bei einem Handspiel im Strafraum auch etwas Glück.
Und selbst als Lisandro Martinez zu Beginn der Verlängerung infolge eines Corners die vermeintliche Vorentscheidung herbeigeführt hatte, steckte der Underdog nicht auf.
Traumtor in der Verlängerung
Bei einem der kaum mehr stattfindenden Vorstöße von Kap Verde nutzte Sidny Lopes Cabral den Platz perfekt und ließ Goalie Emiliano Martinez mit einem wunderbaren Schlenzer ins rechte, obere Eck keine Chance.
Doch Klasse und Routine setzten sich dank Romero nach einer Messi-Ecke durch. Selbst danach kam Argentinien aber noch ins Schwitzen, Tormann Martinez verhinderte mit einer guten Reaktion den Doppelpack von Lopes Cabral (116.).
Am Ende war man nah an der Sensation dran, die hohe individuelle Qualität des Gegners sorgte dann doch für den Unterschied. Eines steht aber fest: Die Kapverdier werden die Heimreise dennoch als Helden antreten.
Lob für den Auftritt gab es unter anderem auch von Lionel Messi >>>