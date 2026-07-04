Kap Verde: So nah dran an der großen Sensation

Remis gegen Spanien, Remis gegen Uruguay und Remis gegen Saudi-Arabien!

Kap Verde bekam bei seinem WM-Debüt eine der schwersten Gruppen, am Ende wurde man überraschend Zweiter, begeisterte Fans weltweit und qualifizierte sich sensationell für die K.-o.-Phase.

Im Sechzehntelfinale wurde die Aufgabe nicht leichter, es wartete in Miami niemand Geringerer als der amtierende Weltmeister mit Superstar Lionel Messi.

Stolz überwiegt

Doch anders als wohl von vielen prognostiziert, wurde die Partie keine klare Angelegenheit. Der Inselstaat aus Westafrika lieferte einen heroischen Kampf, brachte die "Albiceleste" zur Verzweiflung und musste sich am Ende erst in der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.

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"Vor allem müssen wir stolz auf das sein, was wir erreicht haben", sagte Coach Bubista. "Diese Weltmeisterschaft ist der verdiente Lohn für unsere Anstrengungen. Sie hat unseren Charakter gezeigt. Es ist schade, dass wir verloren haben, aber es war einfach unglaublich."

Vor 64.478 Zuschauern war Argentinien zwar von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, der tiefe Block von Kap Verde wurde aber ein ums andere Mal zur Endstation für die Offensivbemühungen des Favoriten.

Einen Geniestreich von Lionel Messi konterten die Kapverdier nach Seitenwechsel mit einem schön herausgespielten Treffer und einem strammen Duarte-Abschluss aus spitzem Winkel (59.).