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Umbruch im Ländle? - Neuer Trainerkandidat für Salzburg

Der Abgang von Altach-Co Nuhiu steht seit Dienstag fest, auch der Cheftrainer und ein Leistungsträger sind begehrt. Salzburg nimmt Sensationscoach ins Visier.

Umbruch im Ländle? - Neuer Trainerkandidat für Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter Fahrt auf.

Am Dienstag stand vor allem die Zukunft mehrerer Altach-Akteure im Fokus. Beim FC Red Bull Salzburg kursiert ein neuer Name für den vakanten Cheftrainerposten. Neue Entwicklungen gibt es auch beim LASK, der SV Ried und Aufsteiger Austria Lustenau.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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