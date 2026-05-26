Umbruch im Ländle? - Neuer Trainerkandidat für Salzburg

Der Transfermarkt in Österreich nimmt weiter Fahrt auf.

Am Dienstag stand vor allem die Zukunft mehrerer Altach-Akteure im Fokus. Beim FC Red Bull Salzburg kursiert ein neuer Name für den vakanten Cheftrainerposten. Neue Entwicklungen gibt es auch beim LASK, der SV Ried und Aufsteiger Austria Lustenau.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Angelt Red Bull Salzburg nach Sensationscoach?

Ried-Verteidiger vor Wechsel nach Belgien

Lotst ÖFB-Co U21-Teamspieler nach Deutschland?

Foda-Co verlässt den SCR Altach

Droht Altach erneut der Abgang des Cheftrainers?

Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle?

LASK verabschiedet Quartett um Kalajdzic, auch Staff betroffen

Langjähriger ÖFB-Legionär verstärkt Staff von Aufsteiger Lustenau

ADMIRAL 2. Liga:

Amstetten verstärkt sich mit Youngster aus Ried

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Nach Abstieg: Abgang von Patrick Wimmer steht bevor

Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Zieht es Ralph Hasenhüttl in die Türkei?

Österreich-Export verlässt Conference-League-Teilnehmer

Ex-Rapidler Fallmann hat Angebote aus Österreich