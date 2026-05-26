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Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle?

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger könnte der SK Sturm Graz erneut bei der Konkurrenz fündig werden.

Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer wurde der SK Sturm Graz im Winter beim SCR Altach fündig. Mit Paul-Friedrich Koller folgte ein Spieler dem Ruf von Fabio Ingolitsch.

Nun könnte ein weiterer ehemaliger Schützling beim Vizemeister der ADMIRAL Bundesliga andocken. Wie "Sky"-Reporter Eric Niederseer berichtet, sind die Grazer an einer Verpflichtung von Mohamed Ouédraogo interessiert.

Ausstiegsklausel knapp über aktuellem Marktwert

Der achtfache Nationalspieler von Burkina Faso zählt zu den absoluten Leistungsträgern der Rheindörfer, mit wettbewerbsübergreifend vier Toren und drei Vorlagen hat der offensivstarke Außenverteidiger seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Erste Gespräche mit dem Management des 23-Jährigen sollen bereits stattgefunden haben. Im bis 2027 gültigen Vertrag soll eine Ausstiegsklausel verankert sein.

Dem Bericht zufolge könnte Ouédraogo die Vorarlberger für die festgeschriebene Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro verlassen. Sein aktueller Marktwert wird auf 1,2 Millionen Euro taxiert.

Auch auf der Rechtsverteidiger-Position wurde man in Österreich fündig >>>

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