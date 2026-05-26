Lotst ÖFB-Co U21-Teamspieler nach Deutschland?

Äußerst knapp endete der Kampf um den Ligaverbleib für Eintracht Braunschweig. Punktgleich mit dem Relegationsplatz und mit dem nur einem Tor besseren Torverhältnis schaffte die Eintracht den Klassenerhalt in der 2. Deutschen Bundesliga.

Seit Mitte März verantwortlich dafür ist ÖFB-Co Lars Kornetka, der sich nach der WM ausschließlich der Aufgabe widmen will. Unterstützt wird er vom Wiener Co-Trainer Stefan Kulovits.

Ablösefreier Wechsel?

Die Österreich-Connection ist also durchaus gegeben. Wenig verwunderlich führt ein Gerücht in die ADMIRAL Bundesliga. Laut "Braunschweiger Zeitung" bemühe sich der Klub nämlich um Hartbergs Rechtsverteidiger Damjan Kovacevic (21).

Der Transfer könnte aufgrund des auslaufenden Vertrags des Österreichers ohne Ablösesumme über die Bühne gehen.

Kovacevic ist auch zweifacher U21-Teamspieler Österreichs, zuletzt kam er im November 2025 zum Zug.