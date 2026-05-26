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Amstetten verstärkt sich mit Youngster aus Ried

Der junge Innenverteidiger lief in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft der Rieder in der Regionalliga auf.

Amstetten verstärkt sich mit Youngster aus Ried Foto: © Sabrina Waldbauer
Textquelle: © LAOLA1
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Neuzugang für den SKU Amstetten!

Der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga verstärkt sich mit Jonas Ablinger. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt von der SV Ried nach Amstetten.

Der Youngster stammt aus der Red-Bull-Akademie, wechselte dann in der U18 in den Nachwuchs der Rieder. Bis zuletzt kickte Ablinger für die Amateure des Bundesligisten in der Regionalliga Mitte. Dort führte er den Klub teilweise als Kapitän aufs Feld und machte 21 Spiele.

"Mit Jonas Ablinger ist es uns gelungen, einen jungen und sehr gut ausgebildeten Spieler nach Amstetten zu holen. Er bringt ein spannendes Gesamtpaket mit: Tempo, Intensität, Spielverständnis und die richtige Mentalität, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen", wird Sportdirektor Thomas Gebauer zitiert.

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