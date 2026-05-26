Droht Altach erneut der Abgang des Cheftrainers?

Trotz des Wintertransfers von Fabio Ingolitsch zum SK Sturm Graz geriet der SCR Altach nie in ernste Abstiegsgefahr.

Das lag nicht zuletzt daran, dass Ognjen Zaric als Nachfolger eine starke Figur abgab.

Beinahe hätte der 37-Jährige sein erstes Halbjahr in Österreich mit einem Titel gekrönt, doch im Cup-Finale musste sich seine Mannschaft dem LASK nach Verlängerung mit 2:4 geschlagen geben.

Altach verlangt mittlere sechsstellige Summe

Sein starker Einstand soll auch im Ausland nicht unbemerkt geblieben sein. Wie aus einem Bericht des bosnischen Mediums "SportSport" hervorgeht, gehört Zaric zum Kandidatenkreis beim FK Sarajevo.

Demnach soll Mario Cvitanovic, der aktuelle Cheftrainer des Tabellendritten der Premijer Liga, keine Zukunft mehr haben.

Wie das Medium weiter berichtet, soll der Hauptstadt-Klub bereits Kontakt zum 37-Jährigen aufgenommen haben. Eine Einigung ist jedoch nicht in Sicht. Der SCR Altach soll eine Ablöse von 500.000 Euro für seinen Cheftrainer verlangen, eine Summe, die der FK Sarajevo nicht bereit ist zu zahlen.

Neben den finanziellen Modalitäten ist unklar, ob Zaric die Aufgabe überhaupt reizt.

Update: Nach neueren LAOLA1-Informationen ist an dem Gerücht nichts dran, ein Match-Besuch Zarics beim FK Sarajevo soll privater Natur gewesen sein.

Ein schmerzhafter Abgang innerhalb des Trainerteams wurde bereits verkündet >>>