Foda-Co verlässt den SCR Altach

Co-Trainer Atdhe Nuhiu verlässt den SCR Altach. Der Klub und der Ex-Stürmer trennen sich einvernehmlich.

2021 wechselte Nuhiu als aktiver Spieler nach Vorarlberg, nach seinem Karriereende im Herbst 2024 wurde er Co-Trainer des Klubs.

"Wir bedanken uns bei Atdhe recht herzlich für die gemeinsame Zeit und seinen Einsatz – sowohl als Spieler wie auch zuletzt als Trainer – für den Verein. Für seinen weiteren Lebensweg, sowohl im privaten Kreis als auch für seine zukünftige Trainerkarriere, wünschen wir ihm nur das Beste", so Sportdirektor Philipp Netzer.

Schrieb mit Foda Geschichte

Nuhiu meint: "Ich möchte mich von ganzem Herzen bei den Fans, der Vereinsführung und dem gesamten Team hinter den Kulissen für die unvergesslichen Jahre im Ländle bedanken. Wir haben gemeinsam emotionale Höhen und Tiefen durchlebt, die mich sowohl als Spieler als auch als Trainer tief geprägt haben. Der SCR Altach wird für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, und ich wünsche dem Klub für die Zukunft nur das absolut Beste."

Nuhiu arbeitet seit Anfang 2025 zudem als Co-Trainer des Nationalteams des Kosovo unter Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda. Dem Duo gelang sensationell der Aufstieg bis ins WM-Playoff, wo das Ticket gegen die Türkei nur knapp verpasst wurde.

Laut "Sky" strebt Nuhiu eine Cheftrainerrolle an. Ob es beim Kosovo weitergeht, bleibt abzuwarten.