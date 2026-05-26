LASK verabschiedet Quartett um Kalajdzic, auch Staff betroffen

Nachdem sich Sasa Kalajdzic bereits am Montag vom LASK verabschiedete (zum Nachlesen >>>), zog der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga am Dienstag mit einer offiziellen Verabschiedung nach. "Der besagte Coup sollte sich am Ende als Goldgriff herausstellen", heißt es in der Danksagung der Linzer.

Neben dem ÖFB-Nationalspieler wurde mit Lukas Kacavenda ein weiterer Leihspieler verabschiedet. Demnach lassen die Linzer die Kaufoption auf den 23-jährigen Kroaten verstreichen, der damit im Anschluss an seine einjährige Leihe zu Dinamo Zagreb zurückkehrt.

Abgang im Trainerstab

Auch Modou Keba Cisse gehört jenem Kreis an Spielern an, die den LASK in diesem Sommer verlassen werden. Der Transfer des Senegalesen in die Premier League zu Aston Villa steht bereits seit letztem Sommer fest. Auch er wurde vom Verein mit den besten Wünschen für die Zukunft bedacht.

Deutlich überraschender kommt hingegen der Abgang von Athletiktrainer Leopold Angerer. Der 34-jährige Deutsche, der im Sommer 2024 vom FC Red Bull Salzburg zum LASK gewechselt war, kehrt dem Doublesieger mit Saisonende den Rücken. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.