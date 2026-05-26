Oliver Glasner steht vor seinem letzten Spiel als Cheftrainer von Crystal Palace. Gegen Rayo Vallecano geht es am Mittwoch in Leipzig um die UEFA Conference League (ab 21:00 Uhr auf CANAL+ und im LIVE-Ticker >>>).

Im Hintergrund gibt es Gerüchte rundum die Zukunft des Österreichers. Bayer Leverkusen soll ihn kontaktiert haben >>>

Ein richtig spannender Job könnte in der Serie A warten. Laut "Gazzetta dello Sport" steht Glasner auf der Liste von AC Milan. Nach Platz fünf musste Cheftrainer Massimiliano Allegri gehen >>>

Glasner als erste Alternative

Topfavorit ist hingegen Andoni Iraola, der sein letztes Spiel für Bournemouth bereits hinter sich hat. Der Spanier führte den Klub sensationell auf Rang sechs, galt lange als heißer Kandidat auf die Nachfolge Glasners bei Crystal Palace. Zudem wird er mit Benfica und Leverkusen in Verbindung gebracht.

Weiters stehen Ex-Barcelona-Coach Xavi sowie US-Coach Mauricio Pochettino auf der Liste. Glasner gilt neben Xavi als erste Alternative zu Iraola. Pochettino hat angesichts der WM mit den USA wohl nur Außenseiterchancen.