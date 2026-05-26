Ex-Rapidler Fallmann hat Angebote aus Österreich

ÖFB-Legionär Pascal Fallmann musste mit Erzgebirge Aue den Abstieg aus der 3. deutschen Liga hinnehmen.

Dass der 22-Jährige den Gang in die Regionalliga mitgeht, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Kommende Saison dürfte er weiter in der 3. Liga auflaufen.

Auch Angebote aus Österreich

Laut "fußballeuropa.com" verhandelt der Ex-Rapidler mit Zweitliga-Absteiger Preußen Münster. Weiters werde der Rechtsverteidiger bei Fortuna Düsseldorf (ebenso aus der 2. Deutschen Bundesliga abgestiegen) gehandelt.

Zudem sollen sich auch Offerten aus Österreich dazugesellen. Konkrete Namen werden dabei nicht genannt. Für Rapid verbuchte er 2022 drei Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga.