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Österreich-Export verlässt Conference-League-Teilnehmer

Der gebürtige Welser muss sich auf Vereinssuche begeben. Sein auslaufender Vertrag beim Tabellenzweiten der Premijer Liga wird nicht verlängert.

Österreich-Export verlässt Conference-League-Teilnehmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach Stationen bei der SV Ried, dem FC Blau-Weiß Linz, Admira Wacker und dem SC Austria Lustenau wagte Stefano Surdanovic im Sommer 2024 den Sprung ins Ausland.

Mit Neo-Klub Zrinjski Mostar wurde er direkt in seiner Premierensaison in der Premijer Liga Meister und qualifizierte sich so erstmals für einen internationalen Bewerb. Mit sieben Punkten in der Ligaphase, darunter ein Remis gegen den SK Rapid, qualifizierte sich der 27-jährige Österreicher mit seinem Team für die Zwischenrunde, wo gegen Oliver Glasners Crystal Palace Endstation war.

Mit Saisonende geht nun auch seine Zeit bei Zrinjski Mostar offiziell zuende. Laut einem Bericht eines bosnischen Mediums wird sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Demnach soll auch der bosnische Nationalspieler Igor Savic den Klub in diesem Sommer ablösefrei verlassen.

Insgesamt bestritt Surdanovic 56 Pflichtspiele für Zrinjski Mostar und steuerte dabei ein Tor und zwei Vorlagen bei.

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