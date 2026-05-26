Angelt Red Bull Salzburg nach Sensationscoach?

Der FC Red Bull Salzburg ist derzeit auf Trainersuche. Zuletzt wurde ein Mann vom FC Bayern München gehandelt >>>

Jetzt wird ein Coach ins Spiel gebracht, der mit seinem Klub deutsche Fußballgeschichte schrieb. Laut dem "Westfalen Blatt" steht Mitch Kniat (40) ganz oben auf der Wunschliste der Mozartstädter.

Der Deutsche ist kürzlich bei Arminia Bielefeld zurückgetreten. Kniat führte Bielefeld 2024/25 als Drittligameister in die 2. Deutsche Bundesliga und hielt in der abgelaufenen Saison als 13. die Klasse.

Mit Drittligist im DFB-Pokalfinale

Für weitaus mehr Schlagzeilen sorgte er in der Vorsaison mit einem Run im DFB-Pokal. Als Drittligist schaltete der Klub die Bundesligisten Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus und stürmte ins Finale. Dort scheiterte man mit 2:4 am VfB Stuttgart.

Neben Salzburg soll auch ein Klub aus den unteren Profiligen Englands Kniat im Visier haben. Der 40-Jährige war drei Saisons in Bielefeld tätig. In 132 Spielen als Cheftrainer holte er im Schnitt 1,62 Punkte.