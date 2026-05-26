Ried-Verteidiger vor Wechsel nach Belgien

Nikki Havenaar und die SV Ried werden im Sommer wohl getrennte Wege gehen!

Nach Informationen der "Oberösterreichischen Nachrichten" steht der 31-jährige Innenverteidiger vor einem Wechsel zum belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise. Dort würde er auch auf ÖFB-Stürmer Raul Florucz treffen.

Laut der Zeitung soll Havenaar hinter den Kulissen seinen Vertrag mittlerweile bis 2027 verlängert haben, wodurch die Rieder sich wohl noch eine Ablöse sichern würden.

Es winkt die Königsklasse

Der Japaner kam im Sommer 2023 vom FC Thun nach Oberösterreich. In der laufenden Saison war er im Team von Maximilian Senft gesetzt, stand nur zwei Mal nicht in der Startformation.

Mit den Innviertlern verpasste er im Playoff gegen Rapid die Qualifikation für das internationale Geschäft, in Belgien könnte er mit Saint-Gilloise nun sogar Champions League spielen.