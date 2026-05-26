Es ist tatsächlich passiert.

Der VfL Wolfsburg steigt erstmals in der Vereinsgeschichte aus der deutschen Bundesliga ab. Im Relegations-Rückspiel verlor der VW-Werksklub nach Verlängerung mit 1:2 beim SC Paderborn 07.

zum Spielbericht >>>

29 Jahre am Stück spielte der VfL in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Zum dritten Mal in den letzten zehn Jahren mussten die "Wölfe" in die Relegation, die nun erstmals verloren ging. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Mannschaft.

Hohe Gehaltseinbußen

Laut der "Bild" besitze der gesamte Kader zwar einen Vertrag für die 2. Bundesliga, dieser beinhalte allerdings deutlich geringere Konditionen. So sollen die Spieler auf 35 Prozent ihres Gehalts verzichten.

Vor allem die "Star"-Spieler hätten demnach keine Zukunft in der Autostadt - dazu gehört auch ÖFB-Legionär Patrick Wimmer, der laut dem Boulevardblatt "auf keinen Fall zu halten" sein wird.

Darüber hinaus wird auch mit den Abgängen von Christian Eriksen, Mohamed Amoura, Kamil Grabara und Lovro Majer gerechnet.