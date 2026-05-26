Langjähriger ÖFB-Legionär verstärkt Staff von Aufsteiger Lustenau

Der SC Austria Lustenau treibt seine Planungen für die kommende Saison in der ADMIRAL Bundesliga voran.

Nach der Vertragsverlängerung mit Aufstiegstrainer Markus Mader holen die Vorarlberger mit Georg Margreitter einen erfahrenen Ex-Profi an Bord. Der 37-Jährige, der im Sommer 2023 sein Karriereende bekannt gab, verstärkt als Individualtrainer den Staff.

In seiner aktiven Karriere schnürte der gebürtige Bludenzer unter anderem für Wolverhampton, den FC Kopenhagen, den 1. FC Nürnberg und die Grasshoppers seine Fußballschuhe. In Österreich holte er 2013 mit dem FK Austria Wien den Meistertitel in der Bundesliga.

Seit vergangenem Herbst sammelte der 37-Jährige beim FC Dornbirn in der Regionalliga West als Co-Trainer erste Erfahrungen im Trainerbereich. In seiner Funktion als Individualtrainer beim SC Austria Lustenau wird er sich vorwiegend um die Defensive kümmern.

Fokus auf "Arbeit mit jungen Spielern und persönliche Entwicklung"

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SC Austria Lustenau. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr offen und wertschätzend. Für mich ist es eine spannende Möglichkeit, meine Erfahrung einzubringen und gleichzeitig in einem Bundesliga-Umfeld weiter dazuzulernen. Besonders die Arbeit mit jungen Spielern und die individuelle Entwicklung stehen für mich im Mittelpunkt. Ich freue mich darauf, meinen Teil zur sportlichen Entwicklung des Vereins beizutragen", wird Margreitter in der Presseaussendung zitiert.

Auch Sportchef Dieter Alge blickt der Zusammenarbeit positiv entgegen: "Georg ist für unser Trainerteam eine absolute Bereicherung. Mit seiner großen Erfahrung auf höchstem Niveau als Spieler bringt er enorm viel Know-how mit, von dem unsere Mannschaft profitieren wird. Gerade mit Blick auf die kommende Bundesliga-Saison wird er uns dabei helfen, unsere Defensive weiter zu stabilisieren, Details in der täglichen Arbeit zu schärfen und mit seiner Persönlichkeit sowie seinen Impulsen zusätzliche Qualität in unser Trainerteam zu bringen."