Transfer-Update: Serie-A-Spieler kurz vor Wechsel zu Sturm

An diesem Freitag war wieder einiges am heimischen Transfermarkt los.

Der SK Sturm steht kurz vor der Leihe von einem Spieler aus der Serie A, einige Stürmer könnten den Verein dagegen verlassen.

Außerdem gibt es in der 2. Liga einige Neuzugänge und ein ÖFB-Talent hat einen neuen Verein in Deutschland gefunden.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Diese Stürmer dürfen Sturm verlassen

Sturm-Deal mit Serie-A-Mann auf Zielgeraden

Red Bull Salzburg verpflichtet Ex-DFB-Teamspieler für Akademie

Nach Sturm-Leihe: Gazibegovic steht vor nächstem Transfer

ADMIRAL 2. Liga:

Bregenz verpflichtet brasilianischen Innenverteidiger

Austria Salzburg bedient sich bei Ligakonkurrent

Wacker Innsbruck präsentiert 18-jährigen Tiroler

Liefering schnappt sich Toptalent (15) – Mio-Ablöse kolportiert

ÖFB-Legionäre:

Wechsel perfekt: Adewumi spielt nächste Saison in Deutschland

Nach Austria-Abschied: Tin Plavotic hat einen neuen Klub

ÖFB-Kicker steht vor Engagement in Armenien