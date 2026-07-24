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Transfer-Update: Serie-A-Spieler kurz vor Wechsel zu Sturm

Ein Spieler aus der Serie A soll nach Graz kommen, mehrere Stürmer könnten hingegen den Vizemeister verlassen. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Serie-A-Spieler kurz vor Wechsel zu Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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An diesem Freitag war wieder einiges am heimischen Transfermarkt los.

Der SK Sturm steht kurz vor der Leihe von einem Spieler aus der Serie A, einige Stürmer könnten den Verein dagegen verlassen.

Außerdem gibt es in der 2. Liga einige Neuzugänge und ein ÖFB-Talent hat einen neuen Verein in Deutschland gefunden.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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