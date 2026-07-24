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Austria Salzburg bedient sich bei Ligakonkurrent

Die Mozartstädter schlagen in Vorarlberg zu und schnappen sich einen Mann mit Zweitliga-Erfahrung.

Austria Salzburg bedient sich bei Ligakonkurrent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zweitligist SV Austria Salzburg stellt einen neuen Angreifer vor.

Tamar Crnkic (20) kommt vom Ligakonkurrenten Schwarz-Weiß Bregenz an die Salzach. Zuletzt beeindruckte der Stürmer als Testspieler der Austria.

"Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans viele Erfolge zu feiern. Ich bin vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen worden und habe mich im Team sofort wohlgefühlt. Das hat mir den Einstieg enorm erleichtert", so der neue Mann.

Traf mit 18 in Maxglan

Sportdirektor Roland Kirchler macht klar: "Tamar weiß, wo das Tor steht – das war bereits bekannt und hat er in den Trainings und Testspielen noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist ein toller junger Kerl und ein richtig guter Kicker. Wir sind glücklich, dass wir ihn bei uns haben und sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird."

Sein erstes Pflichtspieltor in Maxglan hat er bereits mit 18 Jahren erzielt. Im August 2024 netzte er noch als Gegner für die Altach Amateure.

Der zweifache ÖFB-U17-Teamspieler sammelte seine erste Profierfahrung vergangene Saison in Bregenz. Dort erzielte er in 24 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga einen Treffer und zwei Assists.

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