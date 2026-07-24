Nach Sturm-Leihe: Gazibegovic steht vor nächstem Transfer

Jusuf Gazibegovic (26) kehrte im abgelaufenen Frühjahr per Leihe vom 1. FC Köln zum SK Sturm Graz zurück.

Da er in Köln einen schweren Stand hat, steht jetzt wohl ein Abschied bevor. Eine konkrete Spur führt nach Polen. Laut dem polnischen Medium "Kanal Sportowy" signalisiert Widzew Lodz Interesse.

Vertrag in Köln noch bis 2028

Es gebe demnach deutliche Anzeichen für einen Wechsel dorthin. Der Klub hielt vergangene Saison als 14. knapp die Klasse.

In der Domstadt hätte der Rechtsverteidiger noch einen Vertrag bis 2028, entsprechend dürfte auch eine Ablöse fließen. Der Marktwert des Bosniers beträgt zwei Millionen Euro.