ÖFB-Kicker steht vor Engagement in Armenien

Dean Titkov (22) steht kurz vor einem Wechsel nach Armenien.

Laut LAOLA1-Informationen bahnt sich ein Transfer zum armenischen Erstligisten Gandzasar Kapan an.

Seit 2022 spielt der österreichische Sechser für den First Vienna FC. Das Talent kommt bereits auf 24 Einsätze (zwei Vorlagen) in der ADMIRAL 2. Liga. Zuvor kickte der Wiener in der Austria-Jugend.