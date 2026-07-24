NEWS

ÖFB-Kicker steht vor Engagement in Armenien

Der Sechser stand bis zuletzt bei einem LigaZwa-Klub unter Vertrag. Nun dürfte der Schritt ins Ausland bevorstehen.

ÖFB-Kicker steht vor Engagement in Armenien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dean Titkov (22) steht kurz vor einem Wechsel nach Armenien.

Laut LAOLA1-Informationen bahnt sich ein Transfer zum armenischen Erstligisten Gandzasar Kapan an.

Seit 2022 spielt der österreichische Sechser für den First Vienna FC. Das Talent kommt bereits auf 24 Einsätze (zwei Vorlagen) in der ADMIRAL 2. Liga. Zuvor kickte der Wiener in der Austria-Jugend.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Xaver Schlager hat einen neuen Verein

Transfer-Update: Xaver Schlager hat einen neuen Verein

Bundesliga
1
ÖFB-Talent Adewumi vor Wechsel zu deutschem Traditionsverein

ÖFB-Talent Adewumi vor Wechsel zu deutschem Traditionsverein

International
7
Wird ein Ex-Blau-Weiß-Goalie Stuttgarts neue Nummer 1?

Wird ein Ex-Blau-Weiß-Goalie Stuttgarts neue Nummer 1?

Deutsche Bundesliga
Lazio möchte Salzburg-Einkauf wohl wieder loswerden

Lazio möchte Salzburg-Einkauf wohl wieder loswerden

Serie A
19
35-Mio-Deal? Chelsea-Deal von Ex-Salzburger wird konkreter

35-Mio-Deal? Chelsea-Deal von Ex-Salzburger wird konkreter

Premier League
7
Austria Salzburg holt Mann mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

Austria Salzburg holt Mann mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

2. Liga
19
Starke WM: Ex-LigaZwa-Spieler wechselt nach England

Starke WM: Ex-LigaZwa-Spieler wechselt nach England

International

Kommentare

2. Liga Fußball First Vienna FC Armenien Transfermarkt Gerüchteküche