Wechsel perfekt: Adewumi spielt nächste Saison in Deutschland

Oluwaseun Adewumi kickt in der kommenden Saison erstmals in Deutschland!

Der Zweitligaklub Hertha BSC leiht den Offensivspieler für ein Jahr vom FC Burnley aus. Beim Hauptstadtklub erhält der 21-Jährige die Rückennummer 19.

Adewumi freut sich auf "Traditionsverein" Hertha

"Trotz seines jungen Alters hat er bereits in verschiedenen Wettbewerben Erfahrungen gesammelt und kann mehrere Rollen und Positionen in der Offensive bekleiden", wird Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert.

Der Neuzugang selbst blickt ebenso mit Vorfreude auf die kommende Saison mit den Herthanern: "Ich freue mich schon sehr darauf, für einen Traditionsverein wie Hertha und seine Fans zu spielen."

Erst der erste Sommer-Neuzugang

Nachdem Adewumi im Sommer 2024 vom FAC zu Burnley wechselte, wurde er stets verliehen: In seiner ersten Saison an den Dundee FC und später an Cercle Brügge. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er sechs Tore in 33 Partien für die Belgier.

Der Hertha gelingt mit dem ÖFB-Legionär erst der erste Neuzugang in diesem Sommer. Bis dahin war die "Alte Dame" der einzige Profiklub Deutschlands, der noch keine Neuverpflichtung getätigt hatte.