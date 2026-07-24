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Nach Austria-Abschied: Tin Plavotic hat einen neuen Klub

Der Kroate wechselt nach Polen und unterschreibt dort für zwei Jahre.

Nach Austria-Abschied: Tin Plavotic hat einen neuen Klub Foto: © GEPA
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Tin Plavotic hat einen neuen Verein!

Der 29-jährige Innenverteidiger wechselt nach Ablauf seines Vertrages bei der Wiener Austria nach Polen zum Erstligisten Motor Lublin und unterschreibt dort für zwei Jahre.

Der gebürtige Wiener wechselte 2023 von der SV Ried zur Austria und absolvierte für die Veilchen insgesamt 79 Spiele.

Ex-Sturm-Kicker könnte auch nach Polen wechseln

Polen ist nicht seine erste Station außerhalb Österreichs. 2015 wechselte Plavotic aus der Admira-Akademie zu Schalke, 2017 folgte der Sprung nach England.

Dort spielte er für den Nachwuchs von Bristol City, zudem für Cheltenham und Barnet. 2018 folgte der Wechsel zurück nach Österreich zum FAC.

Sein neuer Klub beendete die abgelaufene Saison auf Platz zwölf.

Mit Ex-Sturm-Kicker Jusuf Gazibegovic steht ein weiterer Spieler aus der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga vor einem Polen-Deal >>>

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