Sturm-Deal mit Serie-A-Mann auf Zielgeraden

Der SK Sturm Graz dürfte zeitnah einen Linksverteidiger vorstellen.

Vor Kurzem gab es bereits Gerüchte rund um eine Leihe von Luis Balbo (20) von AC Fiorentina.

Aus der Leihe wird nun offenbar nichts. Laut Transferinsider Gianluca Di Marzio zieht es den Linksverteidiger permanent an die Mur.

Hohe Weiterverkaufsbeteiligung

1,5 Millionen Euro sollen nach Florenz fließen, die Italiener hätten weiters eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent.

Balbo ist vierfacher Nationalspieler von Venezuela. Groß wurde er in Portugal, 2024 folgte der Schritt in die Jugend Fiorentinas. Für die Profis des Klubs brachte es der einfache U16-Nationalspieler Portugals auf sechs Spiele.

Sein Vertrag in Florenz wäre noch bis 2028 gelaufen, sein Marktwert beträgt drei Millionen Euro.

Mit Emran Soglo (21) hat der SK Sturm aktuell nur einen Linksverteidiger im Kader.