Red Bull Salzburg verpflichtet Ex-DFB-Teamspieler für Akademie

Der FC Red Bull Salzburg genießt einen guten Ruf, was die Nachwuchsarbeit angeht. Die Nachwuchsleitung hat jetzt wieder Raphael Ikache inne, zuletzt arbeitete er als Co von Daniel Beichler bei den Profis.

Jetzt gelingt es ihm, einen großen Namen an die Salzach zu holen. Ex-DFB-Teamspieler Roberto Hilbert wird laut den "Salzburger Nachrichten" in der kommenden Saison Co-Trainer der U16- und U18-Mannschaft.

Als Coach sammelte der 41-Jährige bereits seit 2019 in verschiedensten Positionen bei Greuther Fürth erste Erfahrungen.

Letztes Länderspiel im Happel

Als Aktiver lief er acht Mal für das A-Team Deutschlands auf. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Februar 2008 im Ernst-Happel-Stadion, damals besiegten die Deutschen Österreich im Testspiel mit 3:0.

Auch im Vereinsfußball kann er Erfolge vorweisen. 2007 wurde er mit Stuttgart Deutscher Meister. Insgesamt brachte er es auf 178 Spiele in der Deutschen Bundesliga und 18 Auftritte in der UEFA Champions League.

Neben Stuttgart lief er für Fürth, Besiktas und Bayer Leverkusen auf.