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Bregenz verpflichtet brasilianischen Innenverteidiger

Torelli wechselt vom Athletic Club aus der zweiten brasilianischen Liga nach Vorarlberg und soll die Defensive verstärken.

Bregenz verpflichtet brasilianischen Innenverteidiger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Schwarz-Weiß Bregenz treibt seine Kaderplanung weiter voran und verstärkt sich in der Defensive.

Wie der Zweitligist bekanntgibt, wechselt der brasilianische Innenverteidiger Henrique Torelli nach Vorarlberg. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Aus der Corinthians-Jugend ins "Ländle"

Der 22-Jährige kommt vom brasilianischen Zweitligisten Athletic Club und soll in der kommenden Saison die Abwehr der Bregenzer stabilisieren.

Ausgebildet wurde der Brasilianer beim Kult-Klub Corinthians.

Torelli ist der nächste brasilianische Neuzugang für die Mannschaft von Trainer Andreas Heraf. Zuvor hatten die Vorarlberger den Mittelfeldspieler Thalissinho verpflichtet (Alle Infos>>>).

Mit dem Brasilianer erhält Bregenz zusätzliche Optionen im Abwehrzentrum und setzt seinen personellen Umbau vor dem Saisonstart fort.

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