Diese Stürmer dürfen Sturm verlassen

Der SK Sturm Graz startete mit einem 4:0-Europacup-Heimsieg gegen Heart of Midlothian in die neue Saison.

Am heutigen Freitag sind die Steirer im UNIQA ÖFB Cup beim SV Seekirchen zu Gast (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Vor drei Jahren stellte sich der damalige Neuzugang Szymon Wlodarczyk (23) in der ersten Cup-Runde gleich mit einem Hattrick vor. Auch der Bundesliga-Start war mit vier Treffern in den ersten fünf Spielen stark.

Danach fand der polnische Stürmer im Sturm-Dress aber nicht mehr wirklich zum Glück. Nach Leih-Aufenthalten bei Salernitana (ITA) und Excelsior Rotterdam (NED) ist der 23-Jährige nun wieder zurück in Graz.

Stürmer-Quartett darf wohl gehen

Wlodarczyk stand beim 4:0-Sieg gegen die Hearts in der Startelf. Ein Verbleib in Graz ist jedoch nicht gesichert.

Seine Vorbereitung sei gut gewesen, die Leistung im ersten Spiel "ordentlich", sagte Sturm-Sportchef Michael Parensen zur "Kronen Zeitung".

"Dennoch haben wir mit ihm und seinen Leuten im Umfeld gesprochen, welche Perspektiven wir ihm bei einer restlichen Vertragslaufzeit von einem Jahr überhaupt noch bieten können. Er ist jetzt drei Jahre bei Sturm unter Vertrag, irgendwann muss man schauen, was sein nächster Schritt sein kann", so der Deutsche.

"Beide sind nicht mehr unbedingt im 'Talente-Alter'"

Soll heißen: Bei einem passenden Angebot werden die Grazer Wlodarczyk wohl keine Steine in den Weg legen.

Dasselbe gilt demnach auch für Seedy Jatta (23), der im Europacup neben Wlodarczyk gestürmt hatte. "Das ist schon der Plan, beide Spieler sind jetzt auch nicht mehr unbedingt im ‘Talente-Alter‘, wohin eigentlich unsere Philosophie im Klub geht", so Parensen.

Auch Stürmer Maurice Malone (25) soll abgegeben werden. Für ihn gebe es bereits Interessenten, Gespräche laufen. Beim 22-jährigen Peter Kiedl denke Sturm über eine weitere Leihe oder einen Verkauf nach.

Grgic-Comeback im Herbst

Künftig gesetzt ist hingegen Leon Grgic. Der 20-Jährige hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert und die Nummer 9 erhalten.

Aktuell erholt er sich noch von seinem Kreuzbandriss. "Mit ihm rechnen wir Ende September, Anfang Oktober", sagt Parensen.

Neben den weiteren Angreifern Axel Kayombo, Belmin Beganovic und Amady Camara haben die Steirer mit Nelson Weiper momentan auch einen Stürmer von Mainz ausgeliehen .