Wacker Innsbruck präsentiert 18-jährigen Tiroler

Zweitligist FC Wacker Innsbruck stellt einen neuen Abwehr-Mann vor.

Alexander Böck (18) kommt von der Akademie Tirol. Der 1,95-Meter-Mann unterschreibt seinen ersten Profivertrag.

"Als Tiroler ist es ein großer Traum, für den FC Wacker Innsbruck zu spielen. Nachdem ich vom Interesse erfahren habe, wollte ich diesen Schritt unbedingt gehen. Ich werde nun Vollgas geben und alles dafür tun, mir den Traum vom Profi zu erfüllen!", freut sich Böck.

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