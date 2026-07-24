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Wacker Innsbruck präsentiert 18-jährigen Tiroler

Das Abwehr-Talent unterschreibt einen Profivertrag in Innsbruck. Ihm gelingt der Sprung aus der Akademie Tirol.

Wacker Innsbruck präsentiert 18-jährigen Tiroler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zweitligist FC Wacker Innsbruck stellt einen neuen Abwehr-Mann vor.

Alexander Böck (18) kommt von der Akademie Tirol. Der 1,95-Meter-Mann unterschreibt seinen ersten Profivertrag.

"Als Tiroler ist es ein großer Traum, für den FC Wacker Innsbruck zu spielen. Nachdem ich vom Interesse erfahren habe, wollte ich diesen Schritt unbedingt gehen. Ich werde nun Vollgas geben und alles dafür tun, mir den Traum vom Profi zu erfüllen!", freut sich Böck.

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