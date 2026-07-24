Liefering schnappt sich Toptalent (15) – Mio-Ablöse kolportiert

Der FC Liefering stellt einen neuen Mittelfeld-Mann vor. Der gerade einmal 15-jährige Tim Ruznic kommt aus der Jugendabteilung des FC Koper an die Salzach.

Der Wechsel wird im Jänner 2027 vollzogen. Dann feiert Ruznic seinen 16. Geburtstag und darf nach den Transferregularien ins Ausland wechseln.

"Aufgrund seines Profils war Ruznic für viele Vereine in Europa interessant und dementsprechend viele Angebote von Top-Klubs aus großen Fußballnationen lagen ihm vor. Wir freuen uns, dass wir ihn und seine Familie am Ende von unseren Möglichkeiten überzeugen konnten und er ab Jänner 2027 bei uns sein wird", so Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger.

Laut des slowenischen Mediums "Sportklub" ist der Transfer durchaus kostspielig. 1,2 Millionen Euro soll Liefering demnach zahlen, mit Boni könnte der Deal ganze 2,1 Millionen Euro wert sein.

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