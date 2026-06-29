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Transfer-Update: Salzburg schwächt die Konkurrenz

Die "Bullen" holen nach langem Hin und Her einen Leistungsträger von der Wiener Austria. Hartberg hat einen neuen Rekord-Abgang. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Salzburg schwächt die Konkurrenz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Viel los am Montag im österreichischen Fußball!

Der größte Transfer des Tages fand ligaintern statt. Der FC Red Bull Salzburg holt nach wochenlangen Verhandlungen Mittelfeldspieler Abu Barry von der Wiener Austria in die Mozartstadt.

TSV Hartberg verzeichnet mit dem Verkauf von Keeper Tom Ritzy Hülsmann indes einen neuen Rekord-Abgang.

Und auch in der ADMIRAL 2. Liga war einiges los.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Montag:

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